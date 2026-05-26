Туррини — о победе Антонелли в Канаде: «Мерседес» вернёт Расселла в борьбу

Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини отреагировал на триумф своего 19-летнего соотечественника Андреа Кими Антонелли («Мерседес») на Гран-при Канады Формулы-1.

«Пятьдесят лет назад в Монреале Надя Команечи показала всем, что такое совершенство в спортивном упражнении, получив первую десятку в истории спортивной гимнастики. Полвека спустя в том же городе мой крестник Кими Антонелли устроил шоу, стремясь к совершенству на скорости 300 км/ч. Для Гарри Поттера из Болоньи, как вы знаете, это четвёртая победа подряд. То, что удавалось только величайшим из прошлого. Парень оформил покер, а одновременный крах на «Мерседесе» уже не друга Расселла позволяет болонцу увеличить отрыв в чемпионате мира. Неудача Джорджа помогает Кими, который, кстати, в долгой дуэли с напарником казался мне имеющим преимущество.

Короче говоря. Больше нет смысла удивляться подвигам Кими. Мы имеем дело с гением от природы, наделённым инстинктом скорости, возвышенным также агрессией, которая, очевидно, рождается из осознания собственных возможностей. Я не знаю, как закончится сезон, продолжаю подозревать, что в случае чего «Мерседес» каким-то образом попытается вернуть Расселла в борьбу. Но определённо самый быстрый итальянец после Аскари делает то, что, как и Надя Команечи пятьдесят лет назад, принадлежит исключительно его уникальности как художника за рулём. Именно поэтому это прекрасная история, которую стоит рассказывать», — написал Туррини в колонке на своём сайте.