Туррини — о победе Антонелли в Канаде: «Мерседес» вернёт Расселла в борьбу

Туррини — о победе Антонелли в Канаде: «Мерседес» вернёт Расселла в борьбу
Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини отреагировал на триумф своего 19-летнего соотечественника Андреа Кими Антонелли («Мерседес») на Гран-при Канады Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Пятьдесят лет назад в Монреале Надя Команечи показала всем, что такое совершенство в спортивном упражнении, получив первую десятку в истории спортивной гимнастики. Полвека спустя в том же городе мой крестник Кими Антонелли устроил шоу, стремясь к совершенству на скорости 300 км/ч. Для Гарри Поттера из Болоньи, как вы знаете, это четвёртая победа подряд. То, что удавалось только величайшим из прошлого. Парень оформил покер, а одновременный крах на «Мерседесе» уже не друга Расселла позволяет болонцу увеличить отрыв в чемпионате мира. Неудача Джорджа помогает Кими, который, кстати, в долгой дуэли с напарником казался мне имеющим преимущество.

Короче говоря. Больше нет смысла удивляться подвигам Кими. Мы имеем дело с гением от природы, наделённым инстинктом скорости, возвышенным также агрессией, которая, очевидно, рождается из осознания собственных возможностей. Я не знаю, как закончится сезон, продолжаю подозревать, что в случае чего «Мерседес» каким-то образом попытается вернуть Расселла в борьбу. Но определённо самый быстрый итальянец после Аскари делает то, что, как и Надя Команечи пятьдесят лет назад, принадлежит исключительно его уникальности как художника за рулём. Именно поэтому это прекрасная история, которую стоит рассказывать», — написал Туррини в колонке на своём сайте.

