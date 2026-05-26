Егор Оруджев назвал причины, по которым Хэмилтон был в Канаде быстрее Леклера

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев назвал причины, по которым 41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон оказался быстрее 28-летнего монегаска и своего напарника по «Феррари» Шарля Леклера.

«Регламент… Если и Шарль, и Макс жалуются, что чем лучше едешь в поворотах, тем медленнее на прямых, что тут можно ещё сказать? Но иногда Льюис будет впереди, тем более что в Канаде он обычно хорош», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Хэмилтон финишировал в Монреале вторым, а Леклер оказался четвёртым.