Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Егор Оруджев назвал причины, по которым Хэмилтон был в Канаде быстрее Леклера

Егор Оруджев назвал причины, по которым Хэмилтон был в Канаде быстрее Леклера
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев назвал причины, по которым 41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон оказался быстрее 28-летнего монегаска и своего напарника по «Феррари» Шарля Леклера.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Регламент… Если и Шарль, и Макс жалуются, что чем лучше едешь в поворотах, тем медленнее на прямых, что тут можно ещё сказать? Но иногда Льюис будет впереди, тем более что в Канаде он обычно хорош», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Хэмилтон финишировал в Монреале вторым, а Леклер оказался четвёртым.

Материалы по теме
Нужно ли «Мерседесу» ограничить борьбу пилотов и почему не оштрафовали Расселла? Разбор
Эксклюзив
Нужно ли «Мерседесу» ограничить борьбу пилотов и почему не оштрафовали Расселла? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android