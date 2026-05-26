Брандл оценил решение «Макларена» стартовать на промежуточных шинах на ГП Канады

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл отреагировал на решение «Макларена» стартовать на промежуточных шинах в основной гонке Гран-при Канады.

«Все прогнозы предсказывали дождливую гонку, и, несомненно, некоторые команды учли это в своих настройках на основную квалификацию, которые остаются и на гонку. В реальности дождь прошёл раньше, чем ожидалось, а другие погодные системы ушли по обе стороны от Монреаля. Стартовая решётка к воскресной гонке выглядела сухой, когда машины выстроились, но многие команды и гонщики нервничали и не знали, чего ожидать дальше. У немногих из них был всесторонний опыт пилотирования этих новых машин с низкой прижимной силой на дождевых или промежуточных шинах. Те, у кого был небольшой опыт, не наслаждались им, и было достаточно трудно поддерживать температуру сликов на этой трассе при такой температуре воздуха, не говоря уже о дождевых шинах.

Семь гонщиков на старте основной гонки выбрали промежуточные шины, и самое главное — оба гонщика «Макларена», которые были убеждены, что те, кто на сликах, будут бороться и/или разобьются. Затем лёгкий дождь прекратился, и из-за отказа сцепления на «Рейсинг Буллз» Арвида Линдблада старт был прерван, и прошёл ещё один установочный круг. Потребовалось некоторое время, чтобы убрать его машину со стартовой решётки, поэтому был проведён ещё один круг. Итак, через семь минут после того, как «Макларены» пошли на рассчитанный риск с шинами, гонка началась, и промежуточные шины выглядели плохим выбором на в основном сухой трассе. Это было болезненно для них, особенно потому, что Пиастри просил немедленно сменить шины, и стало только хуже после контакта Пиастри с Албоном в 10-м повороте.

Затем Норрис припарковал свою сломанную машину в том же 10-м повороте. Это восьмая гонка за 10 лет, в которой «Макларен» не набирает очков, так что это определённо неудобная трасса для них. Было очень жаль потерять «Макларен» из борьбы за лидерство, но дуэль «Мерседесов» и неустанные заезды Хэмилтона и Ферстаппена более чем компенсировали это», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.