Туррини — о Хэмилтоне в Канаде: не видел столь убедительного выступления уже много лет

Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини высказался о втором месте семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона («Феррари») на Гран-при Канады.

«Очень красивое воскрешение Льюиса Хэмилтона. Термин не должен показаться чрезмерным. Я не видел столь убедительного выступления семикратного чемпиона мира уже много лет. Хэмилтон, кажется, наконец-то освоился с «Феррари». Машина уступает «Мерседесу», и даже спорить не о чем — слишком мало лошадиных сил, чтобы питать запретные мечты. Двигатель просто слабоват.

Но англичанин доставил проблемы такому гонщику, как [Шарль] Леклер, там, в Канаде, и это было совсем не очевидно. Добавлю, что захватывающей была финальная дуэль за второе место с [Максом] Ферстаппеном — ещё одним великим героем Гран-при, который подарил нам звёздный подиум», — написал Туррини в своём блоге.