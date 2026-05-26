Туррини — о Хэмилтоне в Канаде: не видел столь убедительного выступления уже много лет
Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини высказался о втором месте семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона («Феррари») на Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Очень красивое воскрешение Льюиса Хэмилтона. Термин не должен показаться чрезмерным. Я не видел столь убедительного выступления семикратного чемпиона мира уже много лет. Хэмилтон, кажется, наконец-то освоился с «Феррари». Машина уступает «Мерседесу», и даже спорить не о чем — слишком мало лошадиных сил, чтобы питать запретные мечты. Двигатель просто слабоват.

Но англичанин доставил проблемы такому гонщику, как [Шарль] Леклер, там, в Канаде, и это было совсем не очевидно. Добавлю, что захватывающей была финальная дуэль за второе место с [Максом] Ферстаппеном — ещё одним великим героем Гран-при, который подарил нам звёздный подиум», — написал Туррини в своём блоге.

