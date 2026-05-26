«Китайцы точно копировать не будут». Бриаторе высказался о новом электрокаре «Феррари»

«Китайцы точно копировать не будут». Бриаторе высказался о новом электрокаре «Феррари»
Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о новой электрической машине итальянского производителя «Феррари» под названием Luce.

«Все продолжают спрашивать меня о новой машине «Феррари». Я посмотрел на Ferrari Luce, и у этого электрокара есть одно большое преимущество: китайцы эту модель точно копировать не будут», — сказал Бриаторе в видеоролике в социальных сетях.

Новинка развивает максимальную скорость 310 км/ч, её стоимость превышает € 500 тыс. В разработке дизайна участвовала студия LoveFrom бывшего дизайнера Apple Джонатана Айва. Первые поставки клиентам начнутся в октябре.

Четыре электромотора (по одному на каждое колесо) выдают суммарно 1035 л. с. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 2,5 секунды. Батарея ёмкостью 122 кВт·ч с 800-вольтовой архитектурой обеспечивает запас хода около 530 км. Снаряжённая масса — 2260 кг при длине кузова около пяти метров.

