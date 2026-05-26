Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при Канады Ф-1, где занял четвёртое место

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», подвёл итоги пятого этапа сезона-2026 Гран-при Канады.

«Уикенд в Монреале был трудным для меня, но мы заработали максимум очков, что было необходимо для такого этапа, как этот. С другой стороны, я искренне поздравляю Льюиса с таким успешным уикендом. Следующая остановка — домашний Гран-при», — написал Леклер в социальной сети Х.

После пяти этапов нынешнего сезона Шарль занимает третье место в личном зачёте, имея на своём счету 75 очков. У идущего вторым британца из «Мерседеса» Джорджа Расселла 88 баллов. У лидера сезона Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 131.