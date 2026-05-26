Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при Канады Ф-1, где занял четвёртое место
28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», подвёл итоги пятого этапа сезона-2026 Гран-при Канады.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276
«Уикенд в Монреале был трудным для меня, но мы заработали максимум очков, что было необходимо для такого этапа, как этот. С другой стороны, я искренне поздравляю Льюиса с таким успешным уикендом. Следующая остановка — домашний Гран-при», — написал Леклер в социальной сети Х.
После пяти этапов нынешнего сезона Шарль занимает третье место в личном зачёте, имея на своём счету 75 очков. У идущего вторым британца из «Мерседеса» Джорджа Расселла 88 баллов. У лидера сезона Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 131.
