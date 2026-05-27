Туррини: если и есть трасса, где «Феррари» могла бы победить «Мерседес», то это в Монако

Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини оценил шансы команды Формулы-1 «Феррари» на Гран-при Монако.

«Теперь Монте-Карло. Это может стать шансом на реабилитацию для меланхоличного Леклера, который выступает дома. Но в Княжестве, естественно, многие поклонники захотят отпраздновать пятую победу подряд Кими Антонелли — нового короля.

Однако в то же время если и есть трасса, где в этом году машина из Маранелло могла бы попытаться победить «Мерседес», то это как раз безумная трасса в Монако. Это будет особенный уикенд, и, надеюсь, снова с гимном Мамели, исполняемым на подиуме — либо для пилота, либо для команды. И кто знает, может быть, старый британский дядюшка… (намёк на возможное вмешательство или поддержку со стороны британского сектора — Мосли, Брэндона или иного «дяди» из ФИА/британской элиты)», — написал Туррини в своём блоге.