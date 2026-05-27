«Наблюдал за попытками Алонсо». Норрис — о желании выиграть «Инди-500» и «24 часа Ле-Мана»

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о желании победить в гонке «Инди-500» и «24 часах Ле-Мана».

«Инди-500»? Никогда не знаешь. Я не хочу говорить «нет». Я определённо хочу попробовать что-то за пределами Формулы-1. Я фанат гонок, я люблю Формулу-1 больше всего на свете. Но в то же время я люблю всё. Я люблю мотоциклы, люблю ралли, люблю IndyCar. В общем, всё, что связано с гонками.

Будь то просто IndyCar или «Инди-500»… И я знаю, что «Инди-500» — это «та самая». Она также является частью «тройной короны» для «Макларена». Я выиграл Монако, это первая часть. И бонусом у меня есть чемпионский титул Формулы-1.

Поэтому осталось сделать ещё два шага. У меня никогда не было мысли о том, чтобы достичь «тройной короны», но одну галочку я уже поставил. Я наблюдал за попытками Фернандо [Алонсо] и тому подобным, и это всегда делает эту цель более заманчивой. Никогда не знаешь, что ждёт тебя дальше», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.