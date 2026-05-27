Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мик Шумахер признан лучшим новичком «500 миль Индианаполиса»

Мик Шумахер признан лучшим новичком «500 миль Индианаполиса»
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Мик Шумахер получил награду лучшему новичку гонки «500 миль Индианаполиса» по итогам дебютного выступления в IndyCar, сообщает пресс-служба чемпионата в социальных сетях.

Немецкий гонщик, в этом сезоне присоединившийся к серии в составе Rahal Letterman Lanigan Racing после нескольких лет в гонках на выносливость, стал одним из четырёх новичков в пелотоне Indy 500. Вместе с ним дебютировали Деннис Хаугер, Кайо Коллет и Джейкоб Абель.

Шумахер стартовал с 27-й позиции, что стало лучшим результатом среди всех новичков. В итоге в гонке немец занял 18-е место. Помимо признания лучшим новичком, Шумахер получил дополнительные $ 50 тыс. сверх призовых за гонку.

В прошлом году лучшим новичком был признан Роберт Шварцман, который смог выиграть поул к гонке, но на заезде сошёл с дистанции.

Материалы по теме
Гонка «500 миль Индианаполиса» завершилась фотофинишем. Розенквист вырвал победу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android