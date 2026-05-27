Мик Шумахер признан лучшим новичком «500 миль Индианаполиса»

Бывший пилот Формулы-1 Мик Шумахер получил награду лучшему новичку гонки «500 миль Индианаполиса» по итогам дебютного выступления в IndyCar, сообщает пресс-служба чемпионата в социальных сетях.

Немецкий гонщик, в этом сезоне присоединившийся к серии в составе Rahal Letterman Lanigan Racing после нескольких лет в гонках на выносливость, стал одним из четырёх новичков в пелотоне Indy 500. Вместе с ним дебютировали Деннис Хаугер, Кайо Коллет и Джейкоб Абель.

Шумахер стартовал с 27-й позиции, что стало лучшим результатом среди всех новичков. В итоге в гонке немец занял 18-е место. Помимо признания лучшим новичком, Шумахер получил дополнительные $ 50 тыс. сверх призовых за гонку.

В прошлом году лучшим новичком был признан Роберт Шварцман, который смог выиграть поул к гонке, но на заезде сошёл с дистанции.