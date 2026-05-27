В «Ред Булл» заявили, что поддерживают выступления Ферстаппена вне Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что команда поддерживает участие четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в гоночных активностях за пределами Формулы-1, несмотря на связанные с этим риски.

«У нас была договорённость: если он начнёт слишком сильно рисковать, просто спрячет от меня бортовую камеру, чтобы мы все могли быть немного спокойнее.

Но нет, послушайте, это было впечатляюще. До победы ему не хватило совсем немного, но его скорость точно была невероятной. И он вернулся с широкой улыбкой, полный мотивации — а это самое главное.

Когда я говорю, что он вернулся с широкой улыбкой, именно это и имею в виду. Он ещё и за неделю до этого ходил с широкой улыбкой, потому что знал, что поедет в гонке совершенно другого типа. Здорово, что он настолько влюблён в автоспорт во всех его проявлениях.

Конечно, немного выдыхаем, когда гонка заканчивается и понимаем, что он сядет в самолёт и вернётся к нам. Но в целом это очень позитивно для спорта, для автоспорта в целом, для Макса и для команды», — приводит слова Мекиса издание Racingnews365.