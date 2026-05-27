«Вижу обнадёживающие сигналы». Райкконен — о шансах «Феррари» на титул

Последний чемпион мира в составе «Феррари» Кими Райкконен поделился мнением о текущем положении Скудерии. Финн выиграл свой титул с итальянской командой в 2007 году и остаётся последним пилотом, которому удалось стать чемпионом мира за рулём болида «Феррари».

«Когда я покинул Скудерию в конце 2018 года, пожелал команде как можно скорее найти моего преемника в списке чемпионов мира. Этого до сих пор не произошло, но даже со стороны вижу обнадёживающие сигналы», — приводит слова Райкконена издание FormulaPassion.

После титула Райкконена в 2007 году «Феррари» не удавалось выиграть личный зачёт чемпионата Формулы-1. За это время итальянская команда завоевала один Кубок конструкторов в 2008 году, и семь раз становилась вице-чемпионом. Ближе всего к титулу чемпиона были Фернандо Алонсо в 2010-м и 2012-м, а также Себастьян Феттель в 2017-м и 2018-м.

