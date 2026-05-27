Норрис считает, что не «Мерседес» займёт поул-позицию на Гран-при Монако

Действующий чемпион и пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что главным фаворитом в борьбе за поул-позицию на предстоящем Гран-при Монако будет не его команда и «Мерседес», а «Феррари».

«Монако в прошлом году тоже была трассой, которая нам подходила. Честно говоря, думаю, в следующий уикенд в Монако «Феррари» возьмёт поул. В медленных поворотах они заметно сильнее всех остальных.

Жду два следующих этапа. Монако, потому что это Монако. В прошлом году я там победил, это был один из моих лучших и самых захватывающих уикендов. Но на тех участках, где мы знаем, что испытываем проблемы, у меня нет уверенности, чтобы говорить, что будем невероятно сильны.

Всё равно воодушевлены, очевидно, что впереди ещё есть шаг вперёд. Эта трасса очень нетипичная, в Монако, опять же, тоже совершенно особенная трасса. Так что мне действительно интересно дождаться Барселоны и посмотреть, где окажемся», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.

В прошлом сезоне Норрис одержал победу на Гран-при Монако. В 2024 году выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер.

