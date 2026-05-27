Перес: я доказал самому себе, что по-прежнему принадлежу к числу лучших

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес высоко оценил свой уровень выступлений после возвращения в Формулу-1 в составе американской команды.

«Да, я очень доволен своими выступлениями, своим уровнем пилотажа. Рад, что вернулся и доказал самому себе, что принадлежу к числу лучших. Мне это очень нравится, очень доволен тем уровнем, на котором сейчас пилотирую», — приводит слова Переса издание GPblog.

Ранее мексиканец выступал за «Ред Булл», где был напарником четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. За время выступлений в австрийской команде Перес одержал шесть побед и стал вице-чемпионом мира по итогам сезона 2023 года.

После неудачного сезона-2024 Перес лишился места в Формуле-1, однако в 2026 году вернулся в чемпионат в составе дебютировавшего «Кадиллака». На данный момент американская команда занимает предпоследнее место в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка.