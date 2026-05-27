Хэмилтон оценил шансы «Феррари» на победу в Монако

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон оценил перспективы «Феррари» на предстоящем Гран-при Монако.

«Это как раз та трасса, где мощность не играет главную роль. Думаю, там всё в большей степени зависит от эффективности машины. Считаю, наша машина там может быть действительно очень сильна.

Собираюсь сосредоточиться на том, чтобы приехать туда с тем же настроем и энергией, что были у меня в этот уикенд, очень плотно поработать с инженерами, чтобы уже с первой практики вывести машину в правильные настройки.

И да, если убрать отставание по мощности, мы боремся с этими ребятами. Но, к сожалению, сейчас всё устроено не так. И в такие моменты думаю: «Мне нужно больше мощности».

Потому что в поворотах я способен держаться за ними или ехать с ними в одном темпе, но уже не могу сильнее нажать на педаль. А потом видишь, как на прямой они понемногу уезжают, затем на торможении снова их догоняешь, впоследствии они опять понемногу уезжают на прямой. Это очень тяжело», — приводит слова Хэмилтона GPblog.