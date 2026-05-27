«Джордж плохо с этим справляется». Шумахер — о давлении Антонелли на Расселла

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о противостоянии пилотов «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла, отметив уровень давления от молодого итальянца.

«Кими сейчас делает следующий шаг: он хочет двигаться вперёд и стать лидером команды. Он больше не даёт Джорджу ни секунды передышки, постоянно оказывая на него давление. Джордж невероятно быстр, но он плохо справляется с давлением», — приводит слова Шумахера издание F1oversteer.

В нынешнем сезоне лидером в личном зачёте после пяти гонок является Андреа Кими Антонелли. Расселл отстал от напарника на 43 очка. На Гран-при Канады между пилотами шла плотная борьба, однако британец не смог завершить гонку из-за технических неполадок.

