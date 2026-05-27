Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Берман предположил, кто может покинуть Формулу-1 после сезона-2026

Берман предположил, кто может покинуть Формулу-1 после сезона-2026
Комментарии

Пилот «Хааса» Оливер Берман назвал гонщика, который, по его мнению, с наибольшей вероятностью может покинуть Формулу-1 по окончании нынешнего сезона.

Во время выпуска шоу Hot Ones Versus, где участники должны либо отвечать на неудобные вопросы, либо есть острые куриные крылья, напарник Бермана по команде Эстебан Окон спросил британца, кто из нынешних пилотов с большей вероятностью уйдёт из чемпионата после этого года.

«Ну, в плане, сейчас у нас есть несколько возрастных гонщиков. Думаю, всё зависит от того, как сложится сезон. Если всё продолжится в том же духе, Фернандо будет проводить больше времени со своим новорождённым ребёнком», — сказал Берман

Алонсо 44 года. Испанец дебютировал в Формуле-1 в 2001 году и за карьеру завоевал два чемпионских титула. Нынешний сезон для пилота «Астон Мартин» складывается непросто на фоне проблем команды с надёжностью и конкурентоспособностью болида.

Материалы по теме
Фернандо Алонсо назвал причину схода на Гран-при Канады
Алонсо — о сыне Леонарде: малыш — нечто новое для меня, но у него потрясающая мама
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android