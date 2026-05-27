Берман предположил, кто может покинуть Формулу-1 после сезона-2026

Пилот «Хааса» Оливер Берман назвал гонщика, который, по его мнению, с наибольшей вероятностью может покинуть Формулу-1 по окончании нынешнего сезона.

Во время выпуска шоу Hot Ones Versus, где участники должны либо отвечать на неудобные вопросы, либо есть острые куриные крылья, напарник Бермана по команде Эстебан Окон спросил британца, кто из нынешних пилотов с большей вероятностью уйдёт из чемпионата после этого года.

«Ну, в плане, сейчас у нас есть несколько возрастных гонщиков. Думаю, всё зависит от того, как сложится сезон. Если всё продолжится в том же духе, Фернандо будет проводить больше времени со своим новорождённым ребёнком», — сказал Берман

Алонсо 44 года. Испанец дебютировал в Формуле-1 в 2001 году и за карьеру завоевал два чемпионских титула. Нынешний сезон для пилота «Астон Мартин» складывается непросто на фоне проблем команды с надёжностью и конкурентоспособностью болида.