Хэмилтон — о новом гоночном инженере: он просто великолепен, очень нравится с ним работать
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высоко оценил работу своего нового гоночного инженера Карлоса Санти и руководителя команды Фреда Вассёра после второго места на Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Мой инженер просто великолепен, действительно очень нравится с ним работать.

Мой второй инженер тоже проделал фантастическую работу в этот уикенд и помог выжать из машины ещё больше, вывести её на гораздо более оптимальный уровень. Наконец-то я смог атаковать каждый поворот, как я уже говорил, мне пришлось запросить множество изменений.

Фредерик Вассёр очень сильно меня поддержал, снова повторю, сделал всё возможное, чтобы я чувствовал себя комфортно. Он горы свернул, это наконец начинает отражаться на моих результатах», — приводит слова Хэмилтона FormulaPassion.

