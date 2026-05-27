Хэмилтон — о новом гоночном инженере: он просто великолепен, очень нравится с ним работать

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высоко оценил работу своего нового гоночного инженера Карлоса Санти и руководителя команды Фреда Вассёра после второго места на Гран-при Канады.

«Мой инженер просто великолепен, действительно очень нравится с ним работать.

Мой второй инженер тоже проделал фантастическую работу в этот уикенд и помог выжать из машины ещё больше, вывести её на гораздо более оптимальный уровень. Наконец-то я смог атаковать каждый поворот, как я уже говорил, мне пришлось запросить множество изменений.

Фредерик Вассёр очень сильно меня поддержал, снова повторю, сделал всё возможное, чтобы я чувствовал себя комфортно. Он горы свернул, это наконец начинает отражаться на моих результатах», — приводит слова Хэмилтона FormulaPassion.