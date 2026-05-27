Хэмилтон — о новом гоночном инженере: он просто великолепен, очень нравится с ним работать
Поделиться
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высоко оценил работу своего нового гоночного инженера Карлоса Санти и руководителя команды Фреда Вассёра после второго места на Гран-при Канады.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276
«Мой инженер просто великолепен, действительно очень нравится с ним работать.
Мой второй инженер тоже проделал фантастическую работу в этот уикенд и помог выжать из машины ещё больше, вывести её на гораздо более оптимальный уровень. Наконец-то я смог атаковать каждый поворот, как я уже говорил, мне пришлось запросить множество изменений.
Фредерик Вассёр очень сильно меня поддержал, снова повторю, сделал всё возможное, чтобы я чувствовал себя комфортно. Он горы свернул, это наконец начинает отражаться на моих результатах», — приводит слова Хэмилтона FormulaPassion.
Комментарии
- 27 мая 2026
-
13:59
-
13:48
-
13:28
-
12:56
-
12:45
-
12:29
-
11:59
-
11:43
-
10:58
-
10:24
-
10:15
-
09:54
-
09:50
-
00:57
-
00:37
- 26 мая 2026
-
23:55
-
23:29
-
22:59
-
22:20
-
21:20
-
21:10
-
20:45
-
20:35
-
20:20
-
19:59
-
19:50
-
18:53
-
18:40
-
17:49
-
17:30
-
16:51
-
15:39
-
14:51
-
14:36
-
13:59