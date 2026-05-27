Брандл похвалил Хаджара и Колапинто после Гран-при Канады

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Мартин Брандл высоко оценил выступления пилотов Исака Хаджара («Ред Булл») и Франко Колапинто («Альпин») по итогам Гран-при Канады, отметив заметный прогресс обоих гонщиков.
«Исак Хаджар получил в сумме 30 секунд штрафа за смещение при торможении в обороне и нарушение правил двойных жёлтых флагов, но всё равно финишировал пятым.
Он действительно серьёзно прибавил — примерно как и Франко Колапинто в «Альпин», который в последнее время выглядит совершенно другим гонщиком и финишировал вполне заслуженно шестым, показав свой лучший результат в Формуле-1», — приводит слова Брандла F1oversteer.
Для Хаджара пятое место стало лучшим результатом в нынешнем сезоне, тогда как Колапинто впервые в карьере завершил гонку Формулы-1 на шестой позиции.
- 27 мая 2026
-
13:59
-
13:48
-
13:28
-
12:56
-
12:45
-
12:29
-
11:59
-
11:43
-
10:58
-
10:24
-
10:15
-
09:54
-
09:50
-
00:57
-
00:37
- 26 мая 2026
-
23:55
-
23:29
-
22:59
-
22:20
-
21:20
-
21:10
-
20:45
-
20:35
-
20:20
-
19:59
-
19:50
-
18:53
-
18:40
-
17:49
-
17:30
-
16:51
-
15:39
-
14:51
-
14:36
-
13:59