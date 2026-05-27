Брандл похвалил Хаджара и Колапинто после Гран-при Канады

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Мартин Брандл высоко оценил выступления пилотов Исака Хаджара («Ред Булл») и Франко Колапинто («Альпин») по итогам Гран-при Канады, отметив заметный прогресс обоих гонщиков.

«Исак Хаджар получил в сумме 30 секунд штрафа за смещение при торможении в обороне и нарушение правил двойных жёлтых флагов, но всё равно финишировал пятым.

Он действительно серьёзно прибавил — примерно как и Франко Колапинто в «Альпин», который в последнее время выглядит совершенно другим гонщиком и финишировал вполне заслуженно шестым, показав свой лучший результат в Формуле-1», — приводит слова Брандла F1oversteer.

Для Хаджара пятое место стало лучшим результатом в нынешнем сезоне, тогда как Колапинто впервые в карьере завершил гонку Формулы-1 на шестой позиции.