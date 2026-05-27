Валттери Боттасу предрекли уход из «Кадиллака» на фоне слабых результатов

Итальянский комментатор Sky Sport Italia Роберто Чинчеро считает, что пилот «Кадиллака» Валттери Боттас может лишиться места в американской команде по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«Сейчас мы не знаем, были ли у него какие-то проблемы, но Боттас не показывает нужного уровня, даже с учётом того, насколько плохо сейчас выступает сама команда. Так что я не считаю его позицию особенно прочной.

Что касается Переса, выяснялось, были ли у него контакты с другими командами, но подтверждается, что он, вероятно, не хочет завершать карьеру. Так что да, я предполагаю, что как минимум одного из этих двоих в следующем году точно не будет. Возможно, даже обоих — посмотрим.

Кто из молодых пилотов мог бы занять это место? Есть Колтон Херта. Если ему удастся получить суперлицензию, думаю, у него будет прямая дорога к дебюту в Формуле-1», — сказал Чинчеро в эфире Sky Sport Italia.