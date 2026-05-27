«Я финиширую только ради механиков и Лоуренса». Стролл — на домашнем Гран-при Канады

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался по командному радио на заключительной стадии домашнего Гран-при Канады Формулы-1.

«Я финиширую только ради механиков. И Лоуренса», — сказал Стролл по радио.

Канадец стартовал с пит-лейна после замены элементов силовой установки сверх разрешённого лимита, а по ходу гонки не претендовал на борьбу за очки и завершил этап с отставанием от лидера в 4 круга. Его напарник Фернандо Алонсо досрочно завершил гонку из-за повреждённого сиденья.

Команда Лоуренса Стролла вложила значительные средства в новый штаб, аэродинамическую трубу и приглашение Эдриана Ньюи, однако после пяти этапов занимает последнее место в Кубке конструкторов с нулём очков. В Майами команда впервые добралась до финиша двумя машинами.