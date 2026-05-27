Вильнёв раскритиковал Леклера за слова по радио во время Гран-при Канады

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал пилота «Феррари» Шарля Леклера за его реакцию на командное радио во время пятого этапа чемпионата в Монреале, заявив, что монегаск не должен был игнорировать информацию о действиях напарника Льюиса Хэмилтона.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Было видно, что он раздражён, недоволен. Он сказал по радио: «Не говорите мне, какое время показывает Льюис, мне это неинтересно, это неважно». На самом деле это важно. Ты должен знать, что делает твой напарник, нужна коммуникация. Видно его раздражение, видно его ошибки на рестарте. Там всё было очень близко.

Также было приятно видеть, что Льюис смог атаковать агрессивно. Похоже, машина очень точная в управлении. Он пускал её в скольжение, но при этом не убивал шины. Похоже, он получал удовольствие.», — приводит слова Вильнёва издание F1oversteer.

