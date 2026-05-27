«Он не попадёт в ту же ловушку». Райкконен — об отличии Антонелли от Пиастри

«Он не попадёт в ту же ловушку». Райкконен — об отличии Антонелли от Пиастри
Чемпион мира Формулы-1 2007 года Кими Райкконен сравнил пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли с претендентом на титул в сезоне-2025 и гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри.

«Разумеется, с большой симпатией слежу за успехами Антонелли. Меня забавляет, что у него такое же имя, как у меня, хотя я уже понял, что это всего лишь банальное совпадение.

Но одно точно — он действительно очень хорош. Очевидно, в Формуле-1 невозможно выиграть четыре Гран-при подряд, если у тебя нет особенного таланта. Результаты Антонелли — это достижение.

Крайне важно иметь правильную машину, но так было всегда, во все эпохи. Он может выиграть титул, и он сам в это верит — это видно по тому, как он проводит гонки, по тому настрою, который он в это вкладывает. Антонелли не потеряет концентрацию, он демонстрирует зрелость.

Ему нужно избежать ошибки Пиастри образца 2025 года. В какой-то момент австралиец из «Макларена» выглядел так, будто титул уже у него в кармане, но не выдержал давления. Итальянский парень в ту же ловушку не попадёт», — приводит слова Райкконена издание FormulaPassion.

