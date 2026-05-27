Алберс призвал Ферстаппена повторить путь Шумахера и перейти в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Кристиан Альберс считает, что четырёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену стоит однажды перейти в «Феррари» и повторить путь Михаэля Шумахера.

«Если бы мне пришлось давать ему совет, я бы сказал, что ему не стоит заканчивать карьеру в Формуле-1, потому что тогда станет очень скучно. Ему придётся внезапно начать заниматься чем-то другим — сериями, где не так уж много гонок.

Снова попрошу его об этом в Монако. Пусть он просто проведёт ещё один год в «Ред Булл». А потом в 2028-м…

Знаете, я вообще не из тех, кто обычно говорит подобные вещи. Но был бы очень признателен, если бы он просто перешёл в «Феррари»в 2028 году. Надеюсь поговорить с ним в Монако и снова его об этом попрошу.

Думаю, ему стоит принять такой вызов, как это сделал Михаэль Шумахер. Как мне кажется, он уже достиг такого масштаба. Действительно верю, что он способен сделать эту разницу [в «Феррари»]», — приводит слова Альберса издание GPblog.