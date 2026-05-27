Серхио Пересом интересовались команды на фоне его результатов — источник

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес привлёк интерес со стороны нескольких команд Формулы-1 на фоне своих выступлений в нынешнем сезоне, сообщает фотограф и инсайдер Формулы-1 Ким Иллман,

«Серхио не из тех гонщиков, о которых мы говорим чаще всего, но, думаю, он заслуживает внимания, потому что проделывает феноменальную работу в «Кадиллаке». Просто этого не видно, потому что они едут в хвосте пелотона. Но в Монреале, если бы машина не развалилась, он бы спокойно оставил своего напарника, Валттери Боттаса, позади. Тому сейчас тяжело.

Ну, я точно знаю, что интерес со стороны некоторых команд есть. Причём не одной. Да, это безумие. И я уже говорил вам раньше: думаю, «Кадиллака» с радостью хотела бы его сохранить, но, как мне кажется, удержать его будет очень сложно. Потому что если у него появится шанс получить повышение и перейти в более сильную команду, которая находится выше по пелотону, то, конечно, он это рассмотрит», — сказал Иллман в эфире подкаста Paddock Access.