«Гуччи» станет титульным спонсором «Альпин» с 2027 года

Команда Формулы-1 «Альпин» объявила о новом крупном партнёрстве: с 2027 года титульным спонсором французского коллектива станет итальянский модный дом «Гуччи», сообщается в официальном заявлении.

«Сотрудничество с «Гуччи» это то, чем я невероятно горжусь. Более того, меня воодушевляют возможности, которые открывает это сотрудничество, и то, каких больших результатов мы можем добиться вместе на глобальном уровне.

Команда из Энстоуна исторически всегда делала всё не так, как остальные, и уже показывала, что мода может побеждать в Формуле-1. На фоне улучшения результатов на трассе и лучшего в истории «Альпин» количества очков на старте сезона это соглашение показывает, что импульс вокруг команды только усиливается», — заявил исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе.

Для «Гуччи» это станет первым титульным спонсорским проектом в Формуле-1.