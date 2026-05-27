Стало известно новое название команды «Альпин» после сделки с «Гуччи»

Стали известны новые детали соглашения между командой Формулы-1 «Альпин» и итальянским модным домом «Гуччи», ранее объявленным титульным партнёром французского коллектива с сезона 2027 года.

Как сообщает пресс-служба, с 2027 года команда будет выступать под названием Gucci Racing Alpine Formula One Team. Кроме того, коллектив будет использовать фирменные чёрно-золотые цвета модного дома в ливрее следующего года. Однако «Альпин» намерены сохранить и часть своего фирменного синего цвета.

Также в рамках сотрудничества будет запущен новый проект Gucci Racing — отдельная бизнес-платформа и платформа взаимодействия с аудиторией, построенная вокруг ценностей результативности, точности, дисциплины и стремления к совершенству на стыке спорта и люксового сегмента. «Альпин» станет первым проектом в рамках этой инициативы.

Gucci Racing также получит собственный логотип, в котором будет использоваться фирменный переплетённый символ G бренда вместе со словесным знаком проекта.