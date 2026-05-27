Браун допустил, что «Макларен» может начать разработку собственной силовой установки

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун допустил, что британская команда в будущем может рассмотреть вариант с разработкой собственной силовой установки.

«Думаю, если появится моторный регламент, который будет финансово жизнеспособным, тогда да, мы бы рассмотрели такой вариант, как и соответствующие технологии. При этом мы не могли бы быть счастливее от сотрудничества с «Мерседесом». Если нам представят что-то, что прежде всего будет иметь финансовый смысл, тогда мы это изучим», — приводит слова Брауна издание GPblog.

Сейчас «Макларен» использует силовые установки «Мерседеса» и остаётся клиентской командой немецкого производителя. Также в этом сезоне дебютировал собственный мотор от Red Bull Powertrains, который австрийский производитель энергетических напитков создал с «Фордом».