«На 1000% поддерживаю». Доменикали — о возвращении двигателей V8 в Формулу-1

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали поддержал идею возвращения двигателей V8 в чемпионат, ранее озвученную президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом.

«Поддерживаю ли возвращение V8? На 1000%. Я всегда это говорил. Я полностью поддерживаю видение президента FIA. С экологичным топливом, более лёгкими машинами и двигателями V8 мы вновь обретём чистую сущность автоспорта. Именно это я всегда любил», — приводит слова Доменикали L’Équipe.

Гибридные двигатели текущего регламента с соотношением ДВС и электрической составляющей на уровне 50:50 активно продолжают критиковаться. Ранее президент ФИА Мохаммед бен Сулайем публично заявил, что собирается вернуть моторы V8 не позже 2031 года.

Комментарии
