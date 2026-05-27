«Это не новая проблема». В «Астон Мартин» — о причине схода Алонсо на Гран-при Канады

Гоночный директор команды Формулы-1 «Астон Мартин» Майк Крак рассказал новые детали о проблеме с сиденьем, из-за которой двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо был вынужден досрочно завершить Гран-при Канады на 23-м круге.

«Ему уже какое-то время было некомфортно. Никогда не до такой степени, чтобы это действительно становилось критичной проблемой. Но вы знаете, как бывает с точкой давления: ощущение становится всё хуже и хуже, и, думаю, нам нужно немного пересмотреть посадку.

С этими машинами ты стараешься сидеть как можно ниже, и, если посмотреть, как гонщики располагались в кокпите в последние годы, их посадка становится всё более и более лежачей. Нам нужно проверить, не зашли ли мы слишком далеко в этом направлении, но это то, что предстоит изучить. Думаю, нам нужно просто немного пересмотреть подход, возможно, вернувшись ближе к тому, как мы делали это раньше», — приводит слова Крака портал PlanetF1.