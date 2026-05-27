Авто Новости

RDRC откроет сезон-2026 гонками и фестивалем американских автомобилей

30 и 31 мая на автодроме RDRC Racepark в подмосковном Быково состоится первый этап RDRC — чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Организаторы отмечают рекордное количество заявок на участие.

Одним из главных событий уикенда станет фестиваль Russian Weekend Drags от сообщества Mad Buckets. Зрители смогут увидеть классические американские автомобили 1950-х годов, редкие современные модели и необычные кастом-проекты. В воскресенье часть машин выйдет на дрэг-стрип, а по итогам дня организаторы наградят самых быстрых участников.

В сезоне-2026 в RDRC вступают в силу изменения регламента. Вместо класса 9.2 Pro Street появится более быстрый 9.0 Pro Street, а категория 9.6 теперь станет классом 9.5. Также изменены временные рамки в дорожных классах Pro ET и All Stars.

Кроме того, электромобили теперь смогут выступать только во временных категориях RDRC и All Stars. В Pro ET и Street ET участие электрокаров запрещено из-за их высокой стабильности результатов.

Изменения затронули и профессиональные категории. Вместо класса Pro 9.2 появится гандикапный Pro 8.5-9.5 для автомобилей с каркасом безопасности, а самый быстрый мотоциклетный класс станет быстрее на полсекунды и получит название Pro 8.0.

Помимо гонок, зрителей ждут сервис-парк с открытым доступом, автограф-сессии пилотов, дрифт- и дрэг-такси, детская зона и фестивальная программа.

