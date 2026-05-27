Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Второй этап лиги URAL по джимхане пройдёт в Уфе 31 мая

Второй этап лиги URAL по джимхане пройдёт в Уфе 31 мая
Комментарии

31 мая в Уфе состоится второй этап региональной лиги URAL серии Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series. Соревнования пройдут на площадке торгового центра «Караван».

Джимхана представляет собой парные заезды по зеркальной конфигурации трассы, где пилоты соревнуются не только в скорости, но и в точности прохождения дистанции. За ошибки участникам начисляются штрафные секунды, а победителя определяет итоговое время.

Организаторы из Yuka Adv Pro Racing проводят этапы серии в столице Башкортостана уже третий год подряд. По словам комиссара по безопасности Тимура Артыкова, уфимская площадка хорошо знакома постоянным участникам, однако остаётся одной из самых непростых в календаре.

«Есть особенности — это вытянутая площадка небольшой ширины. Есть неровности покрытия, есть объекты по краям, которые необходимо учитывать при проектировании трассы», — приводит слова Артыкова пресс-служба серии.

В прошлом сезоне именно неровности покрытия серьёзно повлияли на ход борьбы — в решающих заездах у пилотов регулярно происходили разбортовки колёс.

Для зрителей площадка откроется в 13:30. Заезды стадии ТОП-32 стартуют в 14:40, а финальные дуэли начнутся в 18:00.

Помимо спортивной программы, гостей ждут G-Taxi, выставка редких автомобилей, интерактивные зоны и семейные активности. Вход на мероприятие будет бесплатным по предварительной регистрации на официальном сайте серии.

Материалы по теме
«КАМАЗ-мастер» помог URAL MOTORSPORT с восстановлением мотора на «Такла-Макане»-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android