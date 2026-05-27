Второй этап лиги URAL по джимхане пройдёт в Уфе 31 мая

31 мая в Уфе состоится второй этап региональной лиги URAL серии Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series. Соревнования пройдут на площадке торгового центра «Караван».

Джимхана представляет собой парные заезды по зеркальной конфигурации трассы, где пилоты соревнуются не только в скорости, но и в точности прохождения дистанции. За ошибки участникам начисляются штрафные секунды, а победителя определяет итоговое время.

Организаторы из Yuka Adv Pro Racing проводят этапы серии в столице Башкортостана уже третий год подряд. По словам комиссара по безопасности Тимура Артыкова, уфимская площадка хорошо знакома постоянным участникам, однако остаётся одной из самых непростых в календаре.

«Есть особенности — это вытянутая площадка небольшой ширины. Есть неровности покрытия, есть объекты по краям, которые необходимо учитывать при проектировании трассы», — приводит слова Артыкова пресс-служба серии.

В прошлом сезоне именно неровности покрытия серьёзно повлияли на ход борьбы — в решающих заездах у пилотов регулярно происходили разбортовки колёс.

Для зрителей площадка откроется в 13:30. Заезды стадии ТОП-32 стартуют в 14:40, а финальные дуэли начнутся в 18:00.

Помимо спортивной программы, гостей ждут G-Taxi, выставка редких автомобилей, интерактивные зоны и семейные активности. Вход на мероприятие будет бесплатным по предварительной регистрации на официальном сайте серии.