Доменикали: у Ф-1 есть запасной план на случай отмены гонок в Катаре и Абу-Даби

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что чемпионат имеет альтернативный план на случай, если финальные этапы на Ближнем Востоке не состоятся.

«Как и в случае с ковидом, мы должны стараться быть максимально прагматичными. Тот факт, что мы пока отменили этапы в Бахрейне и Джидде, продиктован тем, что мы знали: в тот момент поехать туда было невозможно. Тем более что мы — развлечение, спорт, который приносит радость и удовольствие. Ты должен приезжать туда, где по-настоящему царит такая атмосфера. Мы надеемся — для Формулы-1, но особенно для всего мира, — что ситуация улучшится как можно быстрее. Промоутеры в Катаре и Абу-Даби уже продают билеты, и продажи идут очень и очень хорошо. Но наступит момент, когда нам придётся принимать решения, потому что это не как футбольный матч, где всего две команды, 22 игрока и легко сделать замены. У нас — логистическая сложность, расходы.

Даже перенести одну гонку будет непросто. Свободных слотов не так много. Могу подтвердить, что у нас есть запасной план. И если две гонки в конце года не смогут состояться, потому что война не завершится, — у нас будут другие варианты.

Гран-при Лас-Вегаса не будет последней гонкой в календаре. Могу это подтвердить», — заявил Доменикали в интервью изданию L'Equipe.

