«Игора Драйв» примет фестиваль «Мото Драйв» с гонками, шоу и концертами

6 и 7 июня автодром «Игора Драйв» станет площадкой фестиваля «Мото Драйв», который объединит мотоспорт, живую музыку и развлекательную программу для всей семьи.

Главными музыкальными хедлайнерами фестиваля станут инди-группа «Сироткин» и рэпер Icegergert. Коллектив «Сироткин» выступит в субботу, а Icegergert — в воскресенье. Также на протяжении двух дней для гостей сыграют симфонический оркестр, брасс-бенд Orchestra Beat, кавер-группы True Party Band и «Рви Баян».

Спортивная программа включит этапы чемпионата и первенства России по мотокроссу и мотоджимхане, а также шоссейно-кольцевые мотогонки в рамках чемпионата Санкт-Петербурга.

Кроме официальных заездов, зрителей ждут экстремальные шоу. Мотофристайлер Алексей Колесников выполнит обратное сальто на мотовездеходе, а команда Freeride Engine покажет программу с синхронными прыжками через огненные кольца.

Для гостей подготовят выставку редкой мототехники, зоны с автосимуляторами, мотоквест для владельцев мотоциклов, фудкорт и активности для детей, включая джимхану на беговелах и мастер-классы.

Организаторы отмечают, что фестиваль рассчитан на семейную аудиторию и объединит поклонников мотоспорта, музыки и автомобильной культуры. Билеты уже доступны на официальном сайте автодрома.

