Бинотто — об уходе Уитли из «Ауди»: это было неожиданно, но неизбежно

Глава проекта «Ауди» в Формуле-1 Маттиа Бинотто заявил, что уход Джонатана Уитли с поста руководителя команды был неизбежен, несмотря на его внезапность.

«Думаю, для многих из нас это стало сюрпризом. Как говорится, гром среди ясного неба. Это стало неожиданностью, но в каком-то смысле было неизбежно — он не мог взять на себя такие обязательства. Так что, как только команду проинформировали, другого решения не было. Было здорово работать с ним. Он был частью той первоначальной трансформации, о которой мы говорим. Он привнёс много своего опыта, но в итоге — то, как это произошло, как я сказал, неожиданно, но как команда мы должны смотреть вперёд.

Я очень доволен Аланом [Макнишем], должен сказать. Сейчас Алан, по крайней мере, в оперативном плане выполняет обязанности Джонатана на гоночной трассе. Начиная с Майами — а это был очень трудный для нас уикенд, его первый уикенд подряд — ему пришлось по-настоящему тяжело. Но, как вы можете видеть, он эксперт, он знает своё дело. Я уверен, он принесёт пользу», — заявит Бинотто в подкасте Beyond The Grid.

