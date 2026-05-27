Экипаж Виталия Петрова выиграл первую в истории России 12-часовую гонку на выносливость

На трассе Moscow Raceway состоялась первая в истории российского автоспорта 12-часовая гонка на выносливость. Новый сезон серии СМП РСКГ Эндуранс открылся уникальным марафоном, победу в котором одержал экипаж Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Александра Смоляра на российском спортпрототипе BR03.

Экипаж под номером 1 лидировал практически на протяжении всей дистанции и уверенно довёл гонку до победы. Примечательно, что болид BR03 был разработан и построен российским конструкторским бюро BR Engineering.

Второе место также осталось за российской техникой — экипаж BR03 №51, несмотря на ремонт в начале марафона, сумел прорваться на вторую позицию. Бронза досталась команде Yadro Motorsport на Mercedes-AMG GT3.

Одним из главных итогов марафона стала высокая надёжность техники. Из 14 стартовавших экипажей до финиша добрались 12, а с дистанции из-за поломки сошла только одна машина.

Особое внимание болельщиков привлекла команда Mazda High Power, выставившая единственную в пелотоне Mazda 3 класса «Туринг». В паддоке этот проект в шутку называли российским ответом болиду Dacia Logan из легендарной гонки «24 часа Нюрбургринга».

После успешного дебюта организаторы полагают, что подобные марафоны могут стать новой традицией российского автоспорта. В нынешнем сезоне СМП РСКГ Эндуранс также проведёт шестичасовую гонку на «Игора Драйв», четырёхчасовой марафон Akhmat Race в Грозном и ещё одну шестичасовую гонку на Moscow Raceway.