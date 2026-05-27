Мохаммед бен Сулайем хочет убрать ограничение в три срока на посту президента ФИА — GPblog

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем намерен предложить Генеральной ассамблее федерации 26 июня в Макао отменить лимит в три президентских срока и разрешить неограниченное переизбрание до 70 лет, сообщает GPblog.

Сейчас один срок длится четыре года, максимально — три срока, то есть 12 лет. По информации издания, предложение, скорее всего, будет принято благодаря поддержке, которую бен Сулайем имеет среди небольших организаций-членов. Он был переизбран в конце 2025 года после того, как сменил Жана Тодта в 2021-м. На момент третьих выборов ему будет 69 лет, после чего он сможет оставаться на посту ещё четыре года — действующие правила позволяют кандидату быть не старше 69 лет на момент выборов для полноценного срока.

В 2025 году его соперниками были Карлос Сайнс-старший и бывший стюард Тим Майер, но поддержка бен Сулайема оказалась подавляющей.

«Я чувствую, что трёх сроков в такой сложной федерации, как ФИА, недостаточно. Нужно ли мне больше времени? Да. Было ли легко? Никогда. Было ли приятно? Иногда. С ФИА заключали нечестные сделки. Мне непонятно, что один гонщик Ф-1 и один руководитель команды зарабатывают больше всей ФИА, а ФИА владеет чемпионатом. Разве это справедливо?» — приводит слова бен Сулайема издание.