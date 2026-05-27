Экипаж камазовца Ахмедова провёл ремонт в дюнах «Такла-Макана» и потерял три часа

Лидирующий в грузовом зачёте ралли «Такла-Макан»-2026 экипаж Алмаза Ахмедова столкнулся с техническими проблемами на девятом этапе и потерял около трёх часов, но сумел добраться до бивуака своим ходом, сообщает пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».

Примерно за 45 км до финиша 354-километрового спецучастка грузовик №501 остановился в сложной многокилометровой дюнной зоне из-за резко пропавшей мощности двигателя. На помощь прибыл экипаж Богдана Каримова. Вшестером камазовцы приступили к ремонту в полевых условиях. Когда стало понятно, что экипаж Ахмедова справится самостоятельно, второй КАМАЗ продолжил путь.

«Со слов ребят, у них резко пропала мощность, и автомобиль не мог преодолеть даже маленький бугор, не то что дюны. Провели с ними больше часа, и когда стало понятно, что они смогут завершить ремонт самостоятельно, поехали дальше. Времени потеряли достаточно, но хорошо, что всё так завершилось, что они смогли финишировать», — приводит слова механика экипажа №502 Дмитрия Никитина пресс-служба команды.

«Есть предположение, что сказались высокие температуры — сбой идёт по блоку управления двигателем. Выхлопную систему установили вверх, и она, похоже, усугубила ситуацию. На низкой скорости в дюнах и при полном газе нагрузка на моторы крайне серьёзная. Но мы приехали на ралли в том числе для того, чтобы проверить машины в новой компоновке в тяжёлых условиях», — добавил руководитель «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев.

Китайские экипажи Дэн Жэньгуя, Чан Чуна и Лу Вэя, а также Иван Королёв из URAL MOTORSPORT завершили гонку досрочно. В четверг караван ждёт день отдыха на бивуаке в Майгайти.

