«Это нонсенс». Джолион Палмер — о штрафе Расселлу за выброшенный подголовник

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер раскритиковал решение стюардов оштрафовать пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на € 5000 условно за выброшенный при сходе подголовник.

«Расселл, кипя от злости, выбрасывает подголовник — и получает € 5000 условного штрафа. Для меня это нонсенс. Это эмоции в спорте. Это самый большой момент в его карьере. С ним обошлись очень жёстко. Выбросит он подголовник на несколько метров от машины или оставит его в машине — это не имеет значения.

Мне нравится видеть эмоции — будь то гонщик, пинающий колесо, бьющий по рулю или «гало». Такое случается. Это огромные моменты. Уровень стресса запредельный. Пульс зашкаливает. Это нормально, это по-человечески. Не знаю, действительно ли ему нужно было идти к стюардам из-за этого», — сказал Палмер в своём аналитическом шоу Jolyon Palmer's F1 TV Analysis.

Расселл лидировал в гонке и боролся с напарником Андреа Кими Антонелли, но сошёл из-за отказа батареи. После этапа его отставание от Антонелли в чемпионате выросло до 43 очков.

