Маттиа Бинотто — о Максе Ферстаппене: как команда мы ещё не готовы к нему

Глава проекта «Ауди» в Формуле-1 Маттиа Бинотто объяснил, почему команда не рассматривает кандидатуру четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена.

— Цель «Ауди» ясна: стать командой, в которую стремится попасть каждый гонщик стартовой решётки. Вы ведёте поиск? Участвуете ли вы сейчас в обсуждениях, когда речь заходит о Максе Ферстаппене и подобных ему гонщиках?

— Нет, не участвуем. Я не участвую. И причина в том, что, на мой взгляд, мы как команда ещё не готовы к этому. Поэтому если Макс присоединится к нам, мы должны предложить ему платформу — настоящую платформу, на которой он сможет бороться за победы. Возможно, в будущем это даже не понадобится, потому что, как я уже сказал, на данный момент я очень доволен нашими гонщиками. Посмотрим, что нас ждёт в будущем. Но на данный момент у нас долгосрочные контракты с нашими пилотами, и я доволен текущей ситуацией, — заявил Бинотто в подкасте Beyond The Grid.