Андреа Стелла отреагировал на слухи о возможном переходе Оскара Пиастри в «Ред Булл»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла отреагировал на разговоры о возможном переходе пилота команды Оскара Пиастри в «Ред Булл».

«Думаю, ответ содержится в вашем вопросе — вы упомянули «безумный сезон», и я считаю, что мы уже полностью погрузились в него. Что касается Оскара, то мы не могли бы быть счастливее. Я думаю, что мы видим лучшего Оскара в кокпите, а также счастливого Оскара и лучшую версию его самого вне кокпита. Отличная динамика и отношения с Ландо [Норрисом]. Я считаю, что команда находится в самой сильной форме с тех пор, как я стал руководителем команды. Так что, безусловно, направление к максимальной стабильности в «Макларене» совершенно ясно», — приводит слова Стеллы издание PlanetF1.