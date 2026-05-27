В «Рейсинг Буллз» ответили на письмо Зака Брауна в ФИА

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн ответил на критику генерального директора «Макларена» Зака Брауна, который ранее направил письмо президенту ФИА с призывом запретить альянсы команд.

«Чувствуем ли мы выгоду? Я определённо чувствую выгоду от того, что мы часть семьи «Ред Булл» и входим в корпоративную проектную группу компании в Австрии. Наши отношения с «Ред Булл» — это отношения «клиент — поставщик». Мы берём у них подвеску, коробки передач и другие компоненты, разрешённые техническим регламентом, которому мы следуем очень строго.

На самом деле, должен сказать: поработав в команде, где таких отношений вообще нет, а теперь в команде, где они есть, — много усилий уходит на то, чтобы мы соблюдали эти правила. Много ресурсов, которые могли бы пойти на другие области, тратится на обеспечение соблюдения регламента. Так что я не вижу никакой проблемы в том, как мы работаем», — приводит слова Пермейна издание RacingNews365.

