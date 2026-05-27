Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Большинство мотористов поддержало переход Ф-1 на схему 60:40 с 2027 года — источник

Большинство мотористов поддержало переход Ф-1 на схему 60:40 с 2027 года — источник
Комментарии

В Формуле-1 набирается большинство голосов за изменение моторного регламента с 2027 года — речь идёт о переходе от нынешнего соотношения мощности ДВС и электрической части 50:50 к формуле 60:40, сообщает издание Road & Track.

По информации источника, инициативу уже поддерживают ФИА, ФОМ, а также «Мерседес», «Ред Булл» с «Фордом», «Хонда» и «Кадиллак». Для утверждения изменений требуется согласие четырёх из шести производителей силовых установок.

При этом «Феррари» и «Ауди» пока остаются противниками реформы. Несмотря на то что их поддержка формально уже не обязательна, ФИА и руководство Формулы-1 продолжают переговоры, пытаясь избежать открытого конфликта и добиться единой позиции всех мотористов.

Планируемые изменения предполагают увеличение вклада двигателя внутреннего сгорания за счёт повышения лимита расхода топлива и одновременного сокращения доли электрической мощности. Ожидается, что это поможет избавиться от проблем с чрезмерной экономией энергии и сделает поведение машин более естественным.

Материалы по теме
ФИА постарается уговорить «Ауди» на изменения правил, чтобы сохранить в Ф-1 Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android