Большинство мотористов поддержало переход Ф-1 на схему 60:40 с 2027 года — источник

В Формуле-1 набирается большинство голосов за изменение моторного регламента с 2027 года — речь идёт о переходе от нынешнего соотношения мощности ДВС и электрической части 50:50 к формуле 60:40, сообщает издание Road & Track.

По информации источника, инициативу уже поддерживают ФИА, ФОМ, а также «Мерседес», «Ред Булл» с «Фордом», «Хонда» и «Кадиллак». Для утверждения изменений требуется согласие четырёх из шести производителей силовых установок.

При этом «Феррари» и «Ауди» пока остаются противниками реформы. Несмотря на то что их поддержка формально уже не обязательна, ФИА и руководство Формулы-1 продолжают переговоры, пытаясь избежать открытого конфликта и добиться единой позиции всех мотористов.

Планируемые изменения предполагают увеличение вклада двигателя внутреннего сгорания за счёт повышения лимита расхода топлива и одновременного сокращения доли электрической мощности. Ожидается, что это поможет избавиться от проблем с чрезмерной экономией энергии и сделает поведение машин более естественным.