Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер объяснил отставание от Льюиса Хэмилтона в Канаде

Шарль Леклер объяснил отставание от Льюиса Хэмилтона в Канаде
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер после Гран-при Канады, где он финишировал четвёртым и уступил напарнику Льюису Хэмилтону более полуминуты, объяснил причины отставания.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Ничто из того, что мы видим сегодня, не зависит от настроек. Можно сказать, что настройки дают одну десятую секунды, но в конечном итоге это не так уж и много. Дело больше в моём чувстве и в том, как я пилотировал.

Когда у тебя нет чувства, ты не атакуешь на пределе, и я чувствовал, что полностью выпал из темпа. Это не было похоже на «я атакую, а настройки не совсем там, где нужно». Без уверенности в такой день я просто не мог ехать в полную силу», — приводит слова Леклера издание RacingNews365.

Может быть интересно:
Леклер слишком медленный, а Пиастри поспешил. Оценки за Гран-при Канады
Леклер слишком медленный, а Пиастри поспешил. Оценки за Гран-при Канады
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android