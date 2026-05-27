Шарль Леклер объяснил отставание от Льюиса Хэмилтона в Канаде
Пилот «Феррари» Шарль Леклер после Гран-при Канады, где он финишировал четвёртым и уступил напарнику Льюису Хэмилтону более полуминуты, объяснил причины отставания.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276
«Ничто из того, что мы видим сегодня, не зависит от настроек. Можно сказать, что настройки дают одну десятую секунды, но в конечном итоге это не так уж и много. Дело больше в моём чувстве и в том, как я пилотировал.
Когда у тебя нет чувства, ты не атакуешь на пределе, и я чувствовал, что полностью выпал из темпа. Это не было похоже на «я атакую, а настройки не совсем там, где нужно». Без уверенности в такой день я просто не мог ехать в полную силу», — приводит слова Леклера издание RacingNews365.
