Шарль Леклер объяснил отставание от Льюиса Хэмилтона в Канаде

Пилот «Феррари» Шарль Леклер после Гран-при Канады, где он финишировал четвёртым и уступил напарнику Льюису Хэмилтону более полуминуты, объяснил причины отставания.

«Ничто из того, что мы видим сегодня, не зависит от настроек. Можно сказать, что настройки дают одну десятую секунды, но в конечном итоге это не так уж и много. Дело больше в моём чувстве и в том, как я пилотировал.

Когда у тебя нет чувства, ты не атакуешь на пределе, и я чувствовал, что полностью выпал из темпа. Это не было похоже на «я атакую, а настройки не совсем там, где нужно». Без уверенности в такой день я просто не мог ехать в полную силу», — приводит слова Леклера издание RacingNews365.