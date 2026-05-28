Гоночный шлем Жиля Вильнёва продан за рекордные $ 1,25 млн

Шлем Жиля Вильнёва, в котором он провёл свою последнюю гонку на Гран-при Сан-Марино 1982 года, ушёл с аукциона за $ 1,25 млн, установив мировой рекорд для гоночных шлемов, сообщает издание Motorsport.

Предыдущий рекорд принадлежал шлему Айртона Сенны, использованному на Гран-при Бельгии 1992 года — £ 720 тыс. (около € 829 тыс.). Шлем Вильнёва почти 30 лет находился в частной коллекции. Канадец финишировал в нём вторым в Имоле после того, как напарник по «Феррари» Дидье Пирони обошёл его в концовке вопреки командному приказу. Через две недели Вильнёв погиб в квалификации Гран-при Бельгии — в момент аварии на нём был другой шлем.

«Сама модель GPA — чрезвычайно редкая в мире коллекционеров. Кроме того, это один из пяти — возможно, даже меньше — гоночных шлемов Жиля Вильнёва, которые всё ещё существуют», — приводит слова главы Hall of Fame Collection Даррена Джека издание.

Шлем выполнен в красном цвете с чёрными полосами и стилизованной красной буквой V сзади.

