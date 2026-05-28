Маркес — о восстановлении: всё идёт как ожидалось, но действуем с осторожностью

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес после двойной операции на плече и стопе вернулся к тренировкам и выступит на Гран-при Италии в Муджелло.

«Восстановление идёт как ожидалось. В последние дни я вернулся к нормальным тренировкам. Я буду на трассе, главным образом чтобы протестировать свои ощущения и физическое состояние за рулём Desmosedici GP.

Обе операции прошли хорошо, но мы действуем с должной осторожностью и с финальными медицинскими проверками. Муджелло — невероятная трасса, и, честно говоря, она очень требовательная, но поддержка всех членов команды «Дукати» будет дополнительной мотивацией», — приводит слова Маркеса издание Motorsport.

Испанец перенёс операцию 10 мая после падения в Ле-Мане, где сломал пятую плюсневую кость правой стопы, а также удалил сместившийся винт в плече, давивший на нерв. В соцсетях он опубликовал видео с силовыми тренировками, но пока не садился за руль мотоцикла. Финальный допуск должен дать медицинский директор чемпионата Анхель Чарте.