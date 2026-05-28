«Было круто». Штайнер похвалил решение Вольфа позволить пилотам бороться на ГП Канады

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер высоко оценил действия главы «Мерседеса» Тото Вольфа по ходу Гран-при Канады. Немец не вмешивался в борьбу пилотов команды Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла.

«Тото Вольф. И знаете почему он молодец? Потому что позволил им гоняться. Не вмешивался, ничего не говорил. Просто дал им бороться. И вы даже не представляете… Рок-звездой здесь должен быть тот, кому потом пришлось стирать штаны Тото.

Но если серьёзно — стоит отдать ему должное. Когда находишься в такой позиции, очень легко начать: «Эй, ребята, что тут происходит?» Но нет, он позволил им ехать, позволил им бороться.

Поэтому я и говорю про Тото. То, что он не положил этому конец, на мой взгляд, было очень круто. Да, могу шутить про то, что Тото чуть не обделался от нервов, однако в итоге он заслуживает похвалы, потому что именно это сделало гонку настолько интересной», — сказал Штайнер в эфире подкаста Red Flags.

