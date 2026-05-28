В «Мерседесе» раскрыли трюк с прогревом шин, который помог выиграть Гран-при Канады

Команда «Мерседес» раскрыла детали технического решения, которое помогло болиду эффективно работать с шинами в холодных условиях Гран-при Канады.

Перед гонкой синоптики заранее предупреждали о похолодании в Монреале. На этом фоне большинство топ-команд предпочли стартовать на мягких шинах, поскольку прогрев резины мог стать ключевым фактором.

Как сообщает Auto Motor und Sport, инженеры «Мерседеса» изменили конфигурацию тормозных кожухов таким образом, чтобы к колёсным дискам направлялось больше горячего воздуха от тормозов. Благодаря этому тепло эффективнее передавалось на каркас шины изнутри. Обычно команды, напротив, стараются снижать температуру шин и охлаждать диски, однако в условиях канадского этапа «Мерседес» сделал ставку именно на дополнительный прогрев.

Сообщается, что реализовать подобную систему удалось благодаря новым правилам, вступившим в силу в нынешнем сезоне. Если раньше в Формуле-1 использовались стандартные колёсные диски, теперь команды получили возможность разрабатывать собственные конструкции.

«Нам хватило того, что удалось вывести шины в рабочее окно, даже несмотря на то, что находились скорее в нижней части этого диапазона. У Льюиса Хэмилтона температуры были ещё немного выше. Это хорошо проявлялось в том, что на среднем составе он выглядел конкурентоспособнее, чем на мягком», — приводит слова инженеров команды Auto Motor und Sport.