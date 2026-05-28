В «Макларене» уточнили будущую роль Ламбьязе в команде

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, какие задачи на себя возьмёт инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе после перехода в британскую команду.

«Мы с Заком хотим построить сильнейшую команду не только в настоящем, но и на будущее. Думаю, у нас есть хорошие примеры того, как выглядели сильные команды в прошлом.

Я был частью «Феррари» начала 2000-х, знаю, какой уровень опыта, лидерства и управленческой зрелости необходим, чтобы добиваться успеха сейчас и в будущем. И приглашение ДжиПи — часть этого видения.

Это видение создания дополнительного уровня лидерства, который сможет интегрироваться с нынешним руководством и сделать «Макларен» ещё сильнее.

Поэтому очень хотел, чтобы ДжиПи присоединился к нам. Лично я сейчас крайне перегружен в роли руководителя команды, мне нужна сильная группа лидеров рядом. План предельно ясен. Любые другие спекуляции снова возвращают нас к обычной «сезонной чепухе» вокруг трансферов», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.

