Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя: у Антонелли чемпионская удача, он не расплачивается за свои ошибки

Монтойя: у Антонелли чемпионская удача, он не расплачивается за свои ошибки
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сейчас помогает «чемпионская удача», благодаря которой итальянец избегает серьёзных последствий своих ошибок.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Сейчас у Антонелли чемпионская удача. Он допускает ошибки, но ни разу за них не расплачивается. Как минимум в трёх эпизодах в Канаде между спринтом и Гран-при он рисковал серьёзно повредить свой «Мерседес», вылетая за пределы трассы, но каждый раз всё обходилось.

Однако ему нужно быть осторожнее, потому что рано или поздно эта удача закончится, склонность к ошибкам может обернуться против него. Например, в Монако, если ошибёшься, сразу окажешься в стене и рискуешь получить счёт 25:0», — приводит слова Монтойи издание FormulaPassion.

Материалы по теме
Вильнёв — об Антонелли: ему нужно сохранять хладнокровие и не верить в собственный ажиотаж
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android