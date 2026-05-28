Монтойя: у Антонелли чемпионская удача, он не расплачивается за свои ошибки

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сейчас помогает «чемпионская удача», благодаря которой итальянец избегает серьёзных последствий своих ошибок.

«Сейчас у Антонелли чемпионская удача. Он допускает ошибки, но ни разу за них не расплачивается. Как минимум в трёх эпизодах в Канаде между спринтом и Гран-при он рисковал серьёзно повредить свой «Мерседес», вылетая за пределы трассы, но каждый раз всё обходилось.

Однако ему нужно быть осторожнее, потому что рано или поздно эта удача закончится, склонность к ошибкам может обернуться против него. Например, в Монако, если ошибёшься, сразу окажешься в стене и рискуешь получить счёт 25:0», — приводит слова Монтойи издание FormulaPassion.