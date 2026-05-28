Монтойя: у Антонелли чемпионская удача, он не расплачивается за свои ошибки
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сейчас помогает «чемпионская удача», благодаря которой итальянец избегает серьёзных последствий своих ошибок.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276
«Сейчас у Антонелли чемпионская удача. Он допускает ошибки, но ни разу за них не расплачивается. Как минимум в трёх эпизодах в Канаде между спринтом и Гран-при он рисковал серьёзно повредить свой «Мерседес», вылетая за пределы трассы, но каждый раз всё обходилось.
Однако ему нужно быть осторожнее, потому что рано или поздно эта удача закончится, склонность к ошибкам может обернуться против него. Например, в Монако, если ошибёшься, сразу окажешься в стене и рискуешь получить счёт 25:0», — приводит слова Монтойи издание FormulaPassion.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2026
-
12:49
-
11:59
-
11:07
-
10:14
-
00:50
-
00:41
- 27 мая 2026
-
23:53
-
23:32
-
23:02
-
22:34
-
21:55
-
21:43
-
20:56
-
20:22
-
19:59
-
19:45
-
18:56
-
18:09
-
17:59
-
17:25
-
16:59
-
16:37
-
16:17
-
15:51
-
15:32
-
15:07
-
14:44
-
14:27
-
13:59
-
13:48
-
13:28
-
12:56
-
12:45
-
12:29
-
11:59