Хюлькенберг заявил, что «Ауди» оправданно рискнула со стартом на промежуточных шинах

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг считает, что решение команды стартовать на промежуточных шинах на Гран-при Канады было оправданным, несмотря на неудачный итог гонки. Немец завершил заезд 12-м, стартовав с 11-й позиции.

«Для нас это была сложная гонка. Оглядываясь назад, условия на старте развивались иначе, чем мы ожидали.

С учётом той информации, которой мы располагали в тот момент, риск был оправдан, но в итоге стартовая фаза сложилась совсем не в нашу пользу, очень рано это поставило нас в невыгодное положение. Даже после этого у нас не было темпа, чтобы отыграться так, как мы хотели.

Соперники вокруг нас смогли продвигаться вперёд гораздо быстрее, так что определённо есть что понять и улучшить и в этом аспекте. В целом это был тяжёлый уикенд, после которого многое предстоит проанализировать», — приводит слова Хюлькенберга сайт Формулы-1.